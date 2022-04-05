FETÖ sanığı emekli generale tahliye! 0:00 / 0:00

AA

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Nuri Cankıymaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre Cankıymaz, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğine dair tespiti reddettiğini ve kendisini aradığı belirlenen kişileri tanımadığını öne sürdü.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Uzun süredir tutuklu olduğunu belirten Cankıymaz, tahliyesini istedi. Cankıymaz'ın avukatı da müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürerek, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

OY ÇOKLUĞUYLA TAHLİYE EDİLDİ

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, oy çokluğuyla sanığın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

Duruşmaya 22 Haziran'da devam edilecek.

DAHA ÖNCEKİ TAHLİYEYE İTİRAZ EDİLMİŞTİ

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Nuri Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

İşlemlerin ardından Ankara'ya getirilen Cankıymaz hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2021'deki celsede Cankıymaz'ı tahliye etmiş, başsavcılığın itirazı üzerine sanık ertesi gün tutuklanmıştı.