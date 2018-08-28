SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
bylock
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son dakika: FETÖ sanıklarının ByLock mesajlarında "MİT mensubu" diyaloğu

FETÖ sanıklarının ByLock mesajlarında "MİT mensubu" diyaloğu

Kırşehir'de, FETÖ/PDY'nin öğrenci sorumlusu olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanan kadın sanığın ByLock içeriklerinde MİT'te çalıştığı öne sürülen bir kişi ile ilgili ilginç diyalogları ortaya çıktı

28.08.2018 - 11:49 | Güncelleme: AA

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanan kadın sanığın ByLock içeriklerinde MİT'te çalıştığı iddia edilen bir kişiyle ilgili ilginç yazışmaları ortaya çıktı.

AA muhabirinin mahkeme tutanaklarından derlediği bilgilere göre, geçen mayıs ayında Kahramanmaraş'ta yakalanan örgütün Kırşehir'deki öğrenci işlerinden sorumlu mensupları Y.E.A. ve karısı K.A. hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Her ikisinin de örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen sanıkların mesaj içerikleri mahkeme dosyasına girdi. Yazışmalarda "Büşra" ve "Yakup" kod adlarını kullanan sanıkların mesaj içeriklerinde ilginç mesajlar dikkati çekti.

Örgütün "Kırşehir Büyük Talebe Mesulü" olduğu ileri sürülen K.A'nın 17/25 Aralık sürecinden sonrasını kapsayan 300 sayfalık mesaj içeriklerinde örgüt adına kurulan toplantı gruplarıyla yazışmalar, örgüt evlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve örgüt evlerinde kalan kızların durumlarıyla ilgili yazışmalar yer alıyor.

ByLock içeriklerinde, Kırşehir'de üniversitede okuyan kızının örgüt evinde kalmaya devam etmesi için devreye giren ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtan bir kişinin mesajları da bulunuyor.

Aynı zamanda FETÖ'nün kapatılan Dünya AŞ isimli şirketinde yurt müdürü olarak da görev yaptığı belirtilen K.A, ByLock yazışmalarında kendisinden üst birimdeki kadın H.A'ya bir örgüt evinde iki kız arasında tartışma yaşanması nedeniyle birini evden çıkardığını anlatıyor. Aynı konuyla ilgili ikili arasında ilerleyen zamanlarda geçen yazışmada H.A, evden çıkarılan kızlardan birisinin babası olan ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtan kişinin bu duruma kızdığını söylüyor.

H.A, mesajında, "Evini değiştirdiğin kızın babası Ankara'dan buraya gelerek görüşme yapmış. MİT mensubu olduğunu söyleyerek, 'Ben de sizdenim, 17/25 Aralık sürecinden sonra birçok örgüt mensubunun ortaya çıkmasını engelledim, fişlenmelerini önledim. Kızımı nasıl evden çıkarırsınız' diyerek çıkışmış. Sen hemen o kızı istediği eve yerleştir." diyerek K.A'ya talimat veriyor. K.A. da "Tamam abla, söylediğin kişinin kızını istediği eve çıkararak yerleştirdim." şeklinde cevap veriyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılandığı davada örgüt üyeliğiden 9 yıl ceza alan H.A. ile K.A. arasında geçen ByLock yazışmalarında konu edilen ve kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı iddia edilen kişinin tespit edilmesi için çalışma yürütüyor.

KATALOG EVLİLİKLERİNİ BYLOCK'TA YAZIŞARAK YAPMIŞLAR

ByLock içeriklerinde örgüt içi katalog evliliği yaptığı belirlenen K.A. ve kocası Y.E.A. ile birbirlerini tanımak için yaptıkları yazışmalar da yer alıyor. Yazışmalarda K.A. ailesinin evliliğe izin vermemesine rağmen bu evliliği istediğini belirtirken, fotoğraflarda kilolu olduğunu ve zayıflaması gerektiğini söylüyor. Eşi de spor yapmaya başladığını ve kısa sürede istediği seviyeye geleceğini aktarıyor.

K.A. ve eşi Y.E.A, geçen mayıs ayında Kahramanmaraş'taki babalarının evinde yakalanmış, evde "Himmet Nasıl Toplanır", "Türkçe Olimpiyatları" adlı video görüntüleri de ele geçirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X