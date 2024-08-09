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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: FETÖ üyeliğinden hükümlü eski başsavcı Zafer Yıldız yakalandı | Son dakika haberleri

        FETÖ üyeliğinden hükümlü eski başsavcı Zafer Yıldız yakalandı

        İstanbul'da yakalanan ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan hüküm giyen eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:02
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        FETÖ hükümlüsü eski savcı yakalandı
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        FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yıldız'ı yakaladı.

        Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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