FETÖ’cü eski Danıştay üyesi yakalandı! 0:00 / 0:00

İHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ ihracı eski Danıştay üyesi ve Trabzon ili yargı ve kaymakamlar sözde imamı Kasım Davas’ın, Çankaya Mutlukent Mahallesi’nde lüks bir sitede saklandığını tespit etti.

8 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPSİ VARDI

İHA'da yer alan habere göre harekete geçen polis ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile düzenlendiği ortak operasyon ile “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan Kasım Davas’ı saklandığı sitede yakalayarak gözaltına aldı. Kasım Davas’ın 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.