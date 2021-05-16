Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki BM Güvenlik Konseyi toplantısında, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarına değinerek, “Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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