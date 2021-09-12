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Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor! Kaçırıldığı şüphesi üzerinde duruluyor

Konya'da üniversite öğrencisi Filistinli Muhammed Salhab'dan 9 gündür haber alınamıyor. Kayıp gencin arkadaşları, kaçırıldığı şüphesi üzerinde duruyor. Polisin arama çalışmaları sürüyor

Son dakika: Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor
Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor
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AA

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan ve merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde yaşayan son sınıf öğrencisi Muhammed Salhab, 3 Eylül Cuma günü kayboldu. Salhab'dan haber alamayan üniversite arkadaşları, karakola kayıp müracaatında bulundu. Kayıp gencin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken 9 gündür izine rastlanamayan Salhab'ın arkadaşları, kaçırıldığı şüphesi üzerinde duruyor.

Salhab'ın okul arkadaşlarından doktor Ozan Yıldırım, Salhab'ın 3 Eylül'de camiye gitmek için evden çıktığını, o günden bu yana haber alamadıklarını söyledi. O gün, Salhab'ın telefonunun sinyalinin kesildiğini öğrendiklerini ifade eden Yıldırım, "Cuma vaktinden sonra polise bir araçtan inen 5-6 maskeli kişinin, arkadaşımızı zorla araca bindirdiği ihbarı yapılıyor. Bizim olaydan cumartesi günü haberimiz oldu. Bazı arkadaşlarımız, Muhammed'in evine gitti. Evde tüm eşyaların yerinde olduğunu ancak Muhammed'in evde olmadığını görmüşler. Bunun üzerine pazar akşamı kayıp müracaatında bulunduk" diye konuştu.

Kayıp Filistinli &ouml;ğrenci Muhammed Salhab
Kayıp Filistinli öğrenci Muhammed Salhab

'PIRIL PIRIL, HERKESİN SEVDİĞİ BİR GENÇ'

Yıldırım, polisin müracaat üzerine yaptığı araştırmada Salhab'la ilgili herhangi bir otel, hastane veya seyahat bilgisine ulaşılamadığını belirtti. Arkadaşlarından 9 gündür haber alamadıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeler doğrultusunda arkadaşımızın kaçırıldığını düşünüyoruz çünkü arkadaşımızın herhangi bir problemi veya sıkıntısı yoktu. Kaçırıldığı iddia edilen araçla ilgili bir bilgi veya ize rastlanmadı. Arkadaşımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Salhab, tıp fakültesinde okuyan pırıl pırıl, herkesin sevdiği bir genç. Filistin'deki ailesi de çok üzgün. Onlar da evlatlarının bir an önce okulunu bitirip doktor olmasını istiyordu."

Ozan Yıldırım
Ozan Yıldırım

'BRANŞ SEÇİP, TÜRKİYE'DE KALACAKTI'

Okul arkadaşlarından Filistinli Halid Owowi de Salhab ile kaybolmadan bir gün önce görüştüğünü dile getirdi. Fakültede oturup bir süre muhabbet ettiklerini, arkadaşının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını belirten Owowi, "Muhammed, pazartesi günü okula gelmeyince soranlar olmaya başladı. Yapılan araştırma neticesinde arkadaşımızın kaybolduğunu anladık." şeklinde konuştu.

Filistinli Halid Owowi
Filistinli Halid Owowi

Owowi, Salhab'ın Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlandığını kaydederek, "Muhammed, sınavın ardından bir branş seçip Türkiye'de kalmayı istiyordu. Arkadaşımız 9 gündür yok. Polis, soruşturmayı devam ettiriyor. Bizim de tek isteğimiz Muhammed'in bulunması veya en ufak bir bilgiye ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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