Fırat Kalkanı ve Siirt’te 7 terörist öldürüldü! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müştereken başlatılan, J-SİHA ve P-İHA destekli olarak icra edilmekte olan EREN ABLUKA-27 operasyonu kapsamında, Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunu iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

'FIRAT KALKANI'NDA DA 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek" ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle, Siirt kırsalı ile Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi.