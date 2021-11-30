AA

İlçede bir sitenin içinde çalışan 3 işçi, yalıtım malzemesi sermek için içine çöp konteyneri konulan iki katlı bir yapının çatısına çıktı.

AA'nın haberine göre, işçilerin çatıya sermeye çalıştıkları yalıtım malzemesi, kuvvetli rüzgarın etkisiyle havalandı. Rüzgarın şiddetine karşı koyamayan işçiler, yalıtım malzemesiyle birlikte 10 metre savruldu.

İşçilerden biri yere, diğer ikisi de park halindeki araçlarına üzerine düştü. İşçiler, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Öte yandan, araçlarda da hasar oluştu.