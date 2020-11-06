AA

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

AA'nın haberine göre Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karalar da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid 19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin" ifadelerini kullandı.

— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) November 6, 2020

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