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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da "Metaverse Bahis" adıyla kurulan yasa dışı 'Format' operasyonunda gözaltılar var! - Gündem haberleri

        Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine 'Format' operasyonu: 15 gözaltı

        Diyarbakır'da "Metaverse Bahis" adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Format adlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:36
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        'Format' operasyonunda gözaltılar var!
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        Diyarbakır'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'da yer alan habere göre hesaplarında 36 milyon liralık hareketlilik belirlenen şüphelilerin dernek ve internet kafe görünümlü işyerlerini tercih ettiklerini belirtildi.

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