Fransa'dan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçıyla ilgili açıklama geldi. Fransa, "Kaşıkçı'nın kaybolması ciddi spru işaretleri uyandırıyor. Suudi Arabistan auçlamalara ayrıntılı yanıt vermeli." ifadelerine yer verildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayının hızlı ve ayrıntılı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Alman hükümetinin gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolmasından büyük endişe duyduğunu belirten Seibert, "Ortada bulunan şüpheler dehşet verici. Bu olayın mümkün olduğunca hızlı ve ayrıntılı bir şekilde aydınlatılması lazım. Suudi Arabistan'ın da bu aydınlatmaya kapsamlı bir şekilde katılması lazım." dedi.

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha bir daha haber alınamamıştı.Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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