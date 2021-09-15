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Haberler Dünya SON DAKİKA: Fransa'nın güneyini sel vurdu! - Haberler
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Fransa'nın güneyini sel vurdu!

Fransa'nın güneyinde bulunan Gard ilinde etkili olan şiddetli yağış sele yol açarken, 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

SON DAKİKA: Fransa'nın güneyini sel vurdu! - Haberler
Fransa'nın güneyini sel vurdu!
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İHA

Fransa’nın güneyindeki Gard ilinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Nimes-Montpellier arasındaki A9 otoyolunun bir kısmı trafiğe kapandı, iki şehir arasındaki demiryolu trafiği de kesintiye uğradı. Dolu yağışının görüldüğü Gard ilinde rüzgarın hızı da saatte 105 kilometreye ulaştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sel ve şiddetli rüzgardan etkilenen bölgelere gerçekleştirdiği ziyarette 1 kişinin kayıp durumda olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakan Darmanin, il genelinde 900 itfaiyecinin görevlendirildiğini belirtti. Doğal afet durumunun gelecek hafta ilan edilebileceğini kaydeden Darmanin, "Belediyelerin mümkün olan en kısa sürede sigorta talebinde bulunabilmeleri konusunda doğal afet durumunu ilan etmek için doğal afet komisyonuyla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gard Valiliği, bölgedeki tüm devlet ve özel okulların yarın kapalı olacağını duyurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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