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Fransız kadının hayatı alt üst oldu! Ölü mü diri mi?

Fransa'da resmi kayıtlara yanlışlıkla ölü olarak kaydedilen ve varlıklarına el konmaya çalışılan bir kadın, tam üç yıldır ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor.

Aziz Nesin'lik olay! Son dakika: Kayıtlarda ölü, gerçekte diri
Fransız kadının hayatı alt üst oldu! Ölü mü diri mi?
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BBC TÜRKÇE
- AFP

Fransa'da resmi kayıtlara yanlışlıkla ölü olarak kaydedilen ve varlıklarına el konmaya çalışılan bir kadın, tam üç yıldır ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor.

Jeanne Pouchain'ın garip ama büyük bir sorunu var: Resmi kayıtlarda ölmüş görünüyor ve üç yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor. Özellikle de ödenmemiş borçları olduğu iddiaları üzerine yetkililerin malına mülküne el koymaya girişmesinden beri sürekli bir korku içinde yaşıyor.

Jeanne Pouchain, "Sorunum, ölmüş olduğumun ilan edilmesi" diyor.

İnanması zor gelebilir ama Lyon yakınlarında yaşayan 58 yaşındaki kadının başına gelen tam da bu.

Kimlik belgesi ve sürücü ehliyetinin süreleri dolup yenilenmeyince, sosyal güvenlik numarası ve sağlık sigortası da iptal edilmiş.

"Ölüyüm. Mahkemelere göre ölüyüm, resmi kurumlara karşı ölüyüm. Herkes beni ölü sayıyor" diyen Pouchain yerel bir televizyon kanalına konuştu.

"Cehennemi bir döngüye düştüğüm hissini yaşıyorum. Artık dışarı çıkmıyorum çünkü gözaltına alınırsam, bir sorun yaşarsam neler olabileceğini bilmiyorum. Alışveriş yapmam gerekiyorsa kapanış saatine yakın kafamı eğerek çabucak ihtiyaçlarımı alıp çıkıyorum."

Evin birçok ihtiyacını eşinin karşıladığını arabayı da onun kullandığını söyleyen Pouchain "Sabah kalkıyorum. Günün geçmesi için sabırsızlıkla bekliyorum" diye ekledi.

Bu yeni bir sorun da değil. Jeanne Pouchain üç yıldır ölü görünüyor.

- AFP
Jeanne, artık hayatta olmadığını söyleyen belgelerden birisini gösteriyor.

Ölü mü diri mi?

Tabii kayıtlara göre artık hayatta sayılmadığını öğrenmek onun için büyük bir şok olmuş.

"Lyon Temyiz mahkemesinin bir kararıyla artık hayatta olmadığımı keşfettim" diyor.

"Mahkeme ilamını getiren görevliler bana 'merhum' Jeanne Pouchain'den söz ettiler. Belgeleri açıp baktığımda, gerçekten de ölmüş olduğumu anladım."

Mahkeme kararı

- Getty Images
Fransa'da Temyiz Mahkemesi

Yanlışlıklar silsilesinin, eski bir çalışanının Jeanne Pouchain'i dava etmesiyle başladığı anlaşılıyor.

Pouchain'in yıllar önce açtığı temizlik şirketinde çalışan bir kişi bundan neredeyse 20 yıl önce işten çıkarıldığı için tazminat davası açmıştı.

Dava Fransız yargı sisteminin karmaşık yapısı içerisinde oradan oraya gönderilirken uzun yıllar geçti ve en son gittiği Lyon'daki mahkeme 2017 yılında bu kişiye tazminat ödenmesini kabul etti.

Fakat Jeanne Pouchain bütün bu zamanlar içerisinde kendisine hiçbir zaman bir duruşma çağrısı ya da davayla ilgili bilgi gelmemiş olduğunu dolayısıyla tazminat kararına ya da "ölmüş bir kişi" olarak yeni statüsüne itiraz etmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Böyle olunca da ölü olduğu varsayılarak, eski çalışanına vermesine hükmedilen 17 bin dolar değerindeki tazminat, kocası ve oğlundan tahsil edilmeye çalışılmış.

Ama mahkeme kararının tek sonucu mali değil.

Jeanne Pouchain'in hayatı tamamen alt üst olmuş.

"Birisi kapıyı çalsa, korkup saklanıyorum. Daha hangi kötü haberler gelecek bilmiyorum" diyor.

'Sadece iki kere yaşanır'

Jeanne üç yıldır AFP
Jeanne üç yıldır "yasal olarak" ölü görünüyor.

Üç yılı aşkın zamandır Pouchain Fransız makamlarını hayatta olduğuna inandırmaya ve yasal olarak tekrar kayıtlara geçmeye çalışıyor.

"Devletin bana kimliğimi geri vermesini istiyorum. Kimliğim elimden alındı. Hayatımı, ailemi, kocamı, oğlumu, sosyal çevremi geri istiyorum" diyor.

Geçen hafta Pouchain'in avukatı bir mahkemeye, Fransız yargı sisteminde gerçek dışı kayıtların kullanıldığı şikayetiyle başvurdu.

Avukatları buradan hareketle, Pouchain'in ölü olduğuna ilişkin olarak dava dosyasına konulan belgenin geçersizliğini kanıtlamayı ve daha önce onun ölmüş olduğu varsayımına dayanarak verilmiş kararın da iptalini sağlamaya çalışıyor.

Nasıl olabildi?

- Reuters
Lyon Temyiz mahkemesinin kararı.

Bu hatalar zincirinin tam olarak nasıl başladığı konusunda herkes farklı bir şey söylüyor.

Pouchain'in avukatı Sylvain Cormier AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "eski çalışanı onun öldüğünü iddia etti ve herhangi bir kanıt sunmadığı halde herkes ona inandı" diye konuştu.

Tazminat davasını açan kişi ise henüz basına konuşmuş değil ve kimliği de açıklanmadı ama avukatı Pouchain'in başına gelenlerde sorumluluğu olduğunu söylüyor.

Davacının avukatının iddiasına göre Pouchain tazminat ödemekten kaçınmak için ölmüş gibi yaptı ve mahkeme celplerine cevap vermedi.

Sorumlusu kim olursa olsun kesin olan Jeanne Pouchain'in üç yıldır ölmüş göründüğü.

Ama olumlu bir haber de almış. Başvurduğu resmi dairelerden biri ona, kendisini artık yaşıyor gösterdiklerini bildirmiş.

Jeanne Pouchain bunu "yeniden doğuşu" olarak tanımlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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