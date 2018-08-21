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Son dakika: Fuat Oktay: Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazı sonrası açıklama yaptı. Oktay, "Bütün dünya özellikle coğrafyamız sıkıntılı bir süreçten geçerken, Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor, devam edecek" dedi

21.08.2018 - 08:32 | Güncelleme: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bütün dünya özellikle coğrafyamız sıkıntılı bir süreçten geçerken, Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor, devam edecek. Her türlü şartlarda çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Oktay namaz sonrasında camiye gelen vatandaşlarla bayramlaşırken, çıkışta bir açıklama yaptı.

Oktay, “Milletimizin öncelikle bayramını tekrar tebrik ediyorum. İnşaallah birlik ve beraberliğimize vesile olur. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemize vesile olur. Tüm islam aleminin bu vesile ile tekrar kurban bayramını tebrik ediyorum. Bütün dünya özellikle coğrafyamız sıkıntılı bir süreçten geçerken, Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor, devam edecek. Her türlü şartlarda çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Ben bu güzel bayram sabahı sadece bu mesajı vermek istiyorum” şeklinde konuştu.

Bayram sonrasında trafiğe çıkacak vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyaran Oktay, “Aynı şekilde bugün Mekke’de hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın da tüm hacılarımızın da aynı şekilde bayramlarını tebrik ediyorum. Allah hac farizalarını kabul buyursun. Yine bir başka hatırlatma da yollarda olan, bayram için memleketine giden vatandaşlarımızın aynı şekilde dönüşlerinde de sağ salim memleketlerine dönebilmeleri ile alakalı, özellikle trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz. Can kaybı olmadan sevdikleri ile bayramlarını geçirsinler ve tekrar yine sevdiklerine kavuşsunlar” diye konuştu.

 

 

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