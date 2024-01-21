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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan midibüs kaza yaptı: 10 yaralı var - Güncel haberler

        Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı

        Diyarbakır'da Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:32
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        Futbolcular kaza yaptı! Yaralılar var
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        Diyarbakır'da Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada aralarında futbolcuların da olduğu 10 kişi, yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde Lice ilçesi Fis Ovası mevkisinde meydana geldi. 1'nci Amatör Küme'de mücadele eden ve Lice Gücü Spor ile oynayacakları maç için yola çıkan Dicle Belediyespor futbolcularını taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında futbolcuların da olduğu 10 kişi, yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Lice ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Lice Gücü Spor-Dicle Belediyespor maçı ertelendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Diyarbakır
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