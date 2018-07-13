Temmuz 2014'te Basel'den 400 bin Euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Endoğan, 2015 yazında İsviçre'ye dönmüş ve Will 1900'e kiralanmıştı. 23 yaşındaki futbolcu daha sonra Galatasaray'a geri döndü.

Endoğan, Galatasaray'da resmi maçlarda hiç forma şans bulamadan sarı-kırmızılılardan ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir"