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Galatasaray'da imzalar atıldı!

Galatasaray'da Emre Akbaba, Nagatomo, Onyekuru ve Muğdat Çelik için imza töreni düzenlendi. Cimbom'un son transferi Emre Akbaba, "Trabzonspor maçı için Galatasaray'ın stadına gelmiştim. O zaman 90 dakika sahada olmanın hayalini kurmuştum." (Türk Telekom Stadyumu önündeki formalı fotoğrafı hakkında) O hayalimi gerçekleştirmeye az kaldı" diye konuştu. Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz, Ndiaye transferi için "Pazartesi, salı günü hayırlı bir haber vereceğiz" dedi

18 Ağustos 2018 Cumartesi, 20:32:25 | Güncelleme:

Galatasaray'da Emre Akbaba, Nagatomo, Onyekuru ve Muğdat Çelik için imza töreni düzenlendi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ben Emre Akbaba'yı düşünüyordum ama sevgili Henry'nin, sevgili Nagatomo'nun, sevgili Muğdat'ın da imza törenlerinin da yapılmadığını gördük. Bugün toplu bir imza töreni düzenledik. Emre Akbaba en yenimiz. Onun için ona ihtimam gösteriyoruz. Henry en genç oyuncumuz. İnşallah sadece kiralık değil, ileride de bizim oyuncumuz olur. En kötü günümüz böyle olsun" diye konuştu.

Öte yandan Cengiz, "İnşallah Nef 4 milyon Euro'nun tamamını öder, bana sorsanız fazlasını da verirler. Taraftarın olumlu görüşlerinden çok memnun oldular. NEF'ten diğer sporculara da destek konusunda söz aldık. Tabi şu anda netleşmiş bir durum yok. Bu yıl ödemek zorunda olduğumuz kredi borçlarını 4 yıla yaydık ve Galatasaray bir nefes aldı" ifadelerini kullandı.

TRANSFER MÜJDESİ

Mustafa Cengiz, "Ndiaye transferini ne zaman açıklayacaksınız?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Temmenni ediyorum. Olsun. Stoke City'nin CEO'sunun kayın pederi vefat etmiş. Onu bekledik. İnşallah pazartesi, salı günü hayırlı bir haber vereceğiz. İnşallah hayırlısı ise olur."

Emre Akbaba transferiyle ilgili görüşlerini dile getiren Cengiz, "Emre Akbaba bir taraftar olarak son saniyeye kadar direndi. Bataklıkta bir çiçek gibi. Dün bitirebilirdik, bitmedi. Alanyaspor başka bir yerden bir teklif bekledi, dün o teklif gelmeyince bugüne kaldı. Bunu da Alanyaspor tarafı için bir serzeniş olarak kabul edin." dedi.

Nagatomo: "Galatasaray ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Bu kulübün ne kadar büyük bir camia olduğunu gördüm. Takımda, inanılmaz bir arkadaşlık ve hocamız var. Tekrar burada oynayacağım için çok mutluyum."

Onyekuru: "Türkiye'nin en büyük camiasına, en büyük kulübüne geldim. Avrupa'nın en tanınmış kulüplerinden bir tanesi. Çok tecrübeli bir hocamız var. Benim gibi genç bir oyuncu için Galatasaray önemli bir adım. Gelişimimde burası çok önemli bir rol oynayacak."

Muğdat Çelik: "Arkadaşlarıma katılıyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. 80 milyondan kimse sorsanız Galatasaray'a gelmek ister. Ben de burada başarılı olmak istiyorum. İnşallah başarılı olurum."

Emre Akbaba: "Taraftarın ilgisini gördüm. Sağ olsunlar desteklerini gösterdiler. Ben de kutsal parçalı formamızı giyip büyük başarılar kazanmak istiyorum. Trabzonspor maçı için Galatasaray'ın stadına gelmiştim. Drogba'nın olduğu dönem şampiyon olmuştuk ve sonra kutlamalar vardı, hoca da Fatih Terim'di o maçta. O zaman 90 dakika sahada olmanın hayalini kurmuştum." (Türk Telekom Stadyumu önündeki formalı fotoğrafı hakkında) O hayalimi gerçekleştirmeye az kaldı."

"Kulübümle epey konuştuk, başkanlarımla konuştum. Galatasaray'a gelmek istediğimi belirttim ve ısrarcı oldum bunda da. O yüzden bugün buradayım.

(Galatasaray'a gelmesen 6 ay oynamamayı göze alır mıydın? sorusu üzerine) Alanya'da uzun yıllar oynadım, iki şampiyonluk kazandım. Takımıma para kazandırmak istedim. Böyle bir şeyi hiç düşünmedim.

Transfer olmama durumunda Şampiyonlar Ligi'nde olup olmayacağımı, FFP doğrultusunda böyle bir şey olup olmayacağını menajerime iletmiştim ve onlar da sordu. Hedeflerim burada kupalar kazanmak. Galatasaray her zaman tüm kupaları hedefledi, kupalar kazandırmak istiyorum. Buradan ayrılırsam da para kazandırarak ayrılmak istiyorum.

Fenerbahçe de, Başakşehir de büyük kulüpler. Onlarla da görüşmeler oldu. Fazla detaya girmeyeceğim, benim gönlüm Galatasaray'daydı."

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