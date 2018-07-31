Galatasaray'da son dakika gelişmesi! beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, Bandırmaspor'da forma giyen eski futbolcusu Birhan Vatansever'le 4 yıllık anlaşma sağladı.

2011 yılında Galatasaray altyapısına giren Birhan, 2015 yılına kadar sarı-kırmızılıların çeşitli yaş gruplarında forma giymişti. 2015-16 sezonunda Bergama Belediyesi'ne kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2017'de Bandırmaspor'a bonservissiz olarak imza atmıştı. 2. Lig'de 33 maça çıkan futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetmişti.

21 yaşındaki orta saha, ilk olarak Cesare Prandelli'nin teknik direktörlük yaptığı dönemde yaz kampına dahil edilmişti. Birhan, 2016'da da Jan Olde Riekerink tarafından yine yeni sezon öncesi kampına götürülmüştü.

Birhan, sarı-kırmızılıların bu yazki 4. transferi olacak. Galatasaray daha önce Muğdat Çelik, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru'yu transfer etmişti. Sarı-kırmızılılar, iç transferde ise Ryan Donk'la sözleşme yenilemişti.

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