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        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'yle ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Arjantinli yıldızın sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:09
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        G.Saray'dan Icardi açıklaması!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham'ı konuk etti ve mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, 82. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. MR'ı çekilen Arjantinli yıldızla ilgili G.Saray'dan açıklama geldi.

        Yapılan duyuruda, "UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

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