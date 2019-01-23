Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takıma uygun futbolcu arayışlarının sürdüğünü ve karşılarına profesyonel dünyanın umulmadık zorluklarının çıkabildiğini bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesi istendi.

ALBAYRAK'TAN ALAN VE PATO AÇIKLAMASI

Dubai'den dönen Abdurrahim Albayrak, havaalanında basına açıklamalarda bulundu. Albayrak Alan Carvalho ve Pato transferinde sorun olmadığını söyledi. Tecrübeli yönetici şunları söyledi:

"Birçok futbolcuyla görüştük. alan ve kulübüyle çok önceden anlaştık. Sadece alan'ın kendisine de kulübüne de teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davranıyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Birdenbire haberler çıktı. Pato'ya gelince... Kulübüne teşekkür ediyorum. Futbolcuyla görüştük. Hem kulübüne hem Pato'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Kulübüyle sorunlarını halletmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bugün dönmem gerekiyordu. Galatasaray için güzel şeyler yapıyoruz. Yaklaşık 10 futbolcuyla diyalog halindeyiz. Bunlardan birkaçını birkaç gün içinde alacağız."

Albayrak, "Tetteh gündemde mi" sorusunu ise "Tetteh burada" diye yanıtladı.