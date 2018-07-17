Sarı-kırmızılı kulüp, Yusuf Yazıcı'nın transferi için teklif yapıldığı haberlerini yalanladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Yusuf Yazıcı ile ilgili böyle bir transfer girişimimiz söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.