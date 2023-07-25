Sakatlanan Angelino için Okan Buruk'tan açıklama geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le 2-2 berabere kalan Galatasaray'da yeni transfer Angelino sakatlanarak oyuna devam edemedi. Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada İspanyol sol bekin son durumuna ilişkin bilgi verdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 78. dakikada Halil Dervişoğlu atarken, Zalgiris'in golleri 47'de Oyewusi ile 90+1'de Kazlauskas'tan geldi.
Cimbom turu İstanbul'daki rövanşa bırakırken, sarı-kırmızılıları maçta korkutan bir an yaşandı.
Zalgiris mücadelesine ilk 11'de başlayan yeni transfer Angelino ikinci yarıda sakatlandı.
84. dakikada topsuz alanda birden kendini yere bırakan İspanyol sol bek oyuna devam edemedi ve yerini Leo Dubois'e bırakmak zorunda kaldı.
OKAN BURUK: KRAMP GİRDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından Angelino'nun son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.