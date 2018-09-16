Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 18 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek.

Maçta Rocchi'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

Galatasaray'ın grubunda Lokomotiv Moskova, Schalke 04 ve Porto bulunuyor.

Gianluca Rocchi, 2009-10 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'nda Atletico Madrid'e 2-1 kaybettiği maçı yönetmişti. Rocci 2014-15 sezonunda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 'nde deplasmanda oynadığı ve 4-1 kaybetitği Arsenal maçında da görev yapmıştı.

İtalyan hakem, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda evinde Arsenal'e 3-0 yenildiği karşılaşmada da düdük çalmıştı.

— Fatih Terim (@fatihterim) May 19, 2018

DEVLER LİGİ'NDE 15. KEZ!



Galatasaray tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı-kırmızılı takım, UEFA Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle 2016-2017'de Avrupa kupalarından men edilmiş, geçen ise UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek veda etmişti. Sarı-kırmızılı takım, 6. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

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