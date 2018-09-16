Öne Çıkanlar
Galatasaray
Futbol
Haberler > Futbol

Son dakika: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçına İtalyan hakem!

Son dakika haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova'nın karşı karşıya geleceği maçı Gianluca Rocchi yönetecek

16 Eylül 2018 Pazar, 11:34:50 | Güncelleme:

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 18 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek.

Maçta Rocchi'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

Galatasaray'ın grubunda Lokomotiv Moskova, Schalke 04 ve Porto bulunuyor. 



Gianluca Rocchi, 2009-10 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'nda Atletico Madrid'e 2-1 kaybettiği maçı yönetmişti. Rocci 2014-15 sezonunda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı ve 4-1 kaybetitği Arsenal maçında da görev yapmıştı.

İtalyan hakem, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda evinde Arsenal'e 3-0 yenildiği karşılaşmada da düdük çalmıştı.

DEVLER LİGİ'NDE 15. KEZ!

Galatasaray tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı-kırmızılı takım, UEFA Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle 2016-2017'de Avrupa kupalarından men edilmiş, geçen ise UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek veda etmişti. Sarı-kırmızılı takım, 6. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.