Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 2019-2020 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 1+1 futbol sezonu için reklam hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Buna göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketimize, 2019-2020 futbol sezonu için 18.000.000 TL + KDV, 2020-2021 futbol sezonu için 20.000.000 TL + KDV olmak üzere toplam 38.000.000 TL + KDV ödeyecektir.

Bu sabit rakama ilave olarak birlikte yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."