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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi... Cedric Bakambu'nun geliş saati belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika Galatasaray transfer haberi... Cedric Bakambu'nun geliş saati belli oldu!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, her konuda anlaştığı Cedric Bakambu'ya kavuşuyor. Demokratik Kongolu forvetin bu gün saat 16.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 12:39
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        Bakambu'nun geliş saati belli oldu!
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        Transfer döneminde şu ana kadar Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, Cedric Bakambu'ya da imzayı attırıyor.

        Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı Demokratik Kongolu forveti taşıyan uçak bugün saat 16.30'da İstanbul'a iniş yapacak.

        32 yaşındaki golcü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak.

        Geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta geçiren Cedric Bakambu, haziran ayının sonunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a imza attı. Bakambu kulübüyle anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle henüz 1 ay dolmadan sözleşmesini feshetti.

        Bakambu, geçen sezon ise Olympiakos formasıyla çıktığı 37 maçta; 18 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        Kariyerine Fransız ekibi Sochaux'da başlayan Bakambu, daha sonra Bursaspor, Villarreal, Beijing Guoan, Marsilya ve Olympiakos formalarını giydi.

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