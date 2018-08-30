Son dakika Galatasaray transfer haberleri (30 Ağustos 2018)
30.08.2018 - 12:59 | Güncelleme:
Transferin bitmesine 1 gün kala Galatasaray, forvet takviyesi için gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi eski Beşiktaşlı Aboubakar olurken farklı 3 isim için de çalışmalar sürüyor. Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmeleri burada...
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ABOUBAKAR TAMAM, SIRA PORTO'DA
Bafetimbi Gomis'in ayrılamsının ardından forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, tanıdık bir ismi bitirmeye çok yaklaştı.
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Milliyet'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Porto'da forma giyen eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı kiralamak için önemli bir adım attı.
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Galatasaraylı yöneticiler, Kamerunlu golcüye 3.3 milyon Euro, Portekiz ekibine ise kiralama ücreti olarak 3 milyon Euro önerdi.
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Aboubakar'ın İstanbul'a gelmeye sıcak bakması Cimbom'un elini güçlendirirken transfer Porto'nun vereceği karara kaldı.
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ADAYLAR ÇOK
Modeste ile anlaşsa da Çin kulübünden sorunlu ayrılması nedeniyle riske girmeyen Galatasaray, Vincent Aboubakar'ın yanı sıra 3 ismi daha listesinde bulunduruyor.
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Fotomaç'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Oumar Niasse, Stefano Okaka ve Mame Diouf için de temaslarını sürdürüyor.
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Galatasaraylı yöneticilerin henüz basına yansımayan birkaç isimle de bağlantı kurdukları ve en geç yarın forvet transferini noktalayacakları öğrenildi.
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MODESTE İÇİN HUKUKÇULAR DEVREDE
Galatasaray, forvette listedeki isimlerle görüşürken her konuda anlaşmaya varıp beklemeye aldığı Modeste'den de tam olarak vazgeçmiş değil.
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Vatan'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Çin'in Tianjin Kulübü'yle fesih işlemleri konusunda anlaşmazlım yaşayan yıldız oyuncunun durumunu incelemeye aldı.
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Modeste ve menajerleri, bonservis konusunda herhangi bir sorunu olmadığını söylese de Galatasaray yönetimi işi sağlama alıp konuyu hukukçulara teslim etti.
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Sarı-Kırmızılı kurmaylar, oyuncudan belge de talep ederken yapılacak incelemenin olumlu çıkmasının ardından Modeste imzayı atacak.
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ADIM ADIM ÖMER TOPRAK
Galatasaray'da stoper konusunda da son gün bir sürpriz yaşanabilir.
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Fotomaç'ın haberine göre Galatasaraylı yöneticiler, milli futbolcu, Ömer Toprak'ı kiralama konusunda kulübü Dortmund'la anlaşmaya vardı.
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Transfer için tecrübeli oyuncunun kararı bekleyen Sarı-kırmızılılar, Ömer'i Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynama kozuyla ikna etmeye çalışıyor.
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FEGHOULİ 4.5 MİLYON EURO
Transferin son gününe kadar forvet takviyesini tamamlamak isteyen Galatasaray, gelecek tekliflere göre oyuncu satışını da göz ardı etmiyor.
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Sarı-Kırmızılılar, 3 milyon 850 bin Euro'luk ücretiyle takımın en çok kazanan futbolcusu olan Sofiane Feghouli için teklif beklemeye devam ediyor.
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Milliyet'in haberine göre Yıldız oyuncuyu West Ham'dan 4.5 milyon Euro bonservisle alan Sarı-Kırmızılılar'ın satış için bu rakamı talep ettikleri bildirildi.
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Cezayirli futbolcu için Dinamo Kiev, Olympiakos ve Rennes kulüplerinin devrede olduğu, Feghouli'nin Fransa'ya sıcak bakması nedeniyle Rennes'in bir adım önde olduğu bildirildi.
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