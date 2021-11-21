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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gaziantep'te korkunç olay! Çanta içerisinde bulundu
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Son dakika haberler... Gaziantep'te kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Gaziantep'te çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu. Cinsiyeti belirlenemeyen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı

Son dakika: Gaziantep'te korkunç olay! Çanta içerisinde bulundu
Gaziantep'te korkunç olay! Çanta içerisinde bulundu
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DHA

Kentte akşam saatlerinde hurda toplayan bir vatandaş kadın çantası içerisinde gelişimini tamamlamamış cenini görünce durumu polise bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbarla olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri çantayı açınca içindekinin cenin olduğunu tespit etti.

Ekipler yaptıkları muayenede ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini çanta içerisine koyup boş araziye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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