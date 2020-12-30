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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı
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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler'in otomobili, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

SON DAKİKA: Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı
İHA

Edinilen bilgiye olay saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler, esnaf ziyaretinin ardından evine giderken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobiline ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişi veya kişiler olayın ardından kayıplara karıştı. Olayı herhangi bir yara almadan atlatan İşçiler, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde İşçiler'in aracına 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

BEYAZ OTOMOBİLLER KAÇMIŞLAR

Öte yandan Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler'in ifadesine göre olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin beyaz bir otomobil ile olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. İfade üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevreyolu üzerinde bulunan kameraları incelemeye alarak, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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