Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor...

Davutoğlu'nun konuşmalarından ana başlıklar şöyle:

İzlerken çok üzüldüm. Konunun bana nasıl geldiğini anlayamadım. Bir kere bu iddiaların hepsi yalan. Bir kere Süleyman Soylu'ya bir teşekkür borcum var. Bunu yıllardır anlatmaya çalışıyordum. Parti içinde darbe teşebbüsüyle kumpas kuran bir ekip vardı. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Perde gerisini devlet adamı ahlakıyla anlatmakta zorluklar yaşarken Süleyman Soylu ortaya koydu. Madem ki pandoranın kutusunu açtılar. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bu üç kişi. Bu üç kişinin hesapları farklıydı. Sedat Peker'in videolarıyla ortaya çıkan tablo, bu üç kişinin iktidar için yürüttüğü çirkin ve kirli mücadele. Tayyip Erdoğan sonrası öne geçme mücadelesi. Ben Başbakan iken terörle mücadele, reformlarla uğraşıyordum. İki seçim, üç kongre yönettim. Ben bunlarla uğraşırken bu arkadaşlar bunlarla uğraştı.

düşüreceklerinin hesabını yapıyorladı. Bu bir itiraftı. Ben onların ihtiraslarına engeldim. Bir dalga kıran gibiydim. Şu gün dökülen şeylerin çoğu için o gün kapsamlı bir reform hazırlığındaydım. Siyasi şeffaflık, ihale yasası. Tek tek yolsuzluklar sistemik hale dönüşüyordu. Bunlara karşı mücadele yapmak lazımdı. Ben bu mücadeleyi başlayınca... İlk şeffaflık yasasından söz etmem 2015'tir. Herkes benden rahatsız oldu. Bu üç kişi kendi siyasi ihtiraslarına beni engel görüyorlardı. Bir taraftan devleti yönetiyordum. Sayın Binali Yıldırım 'Başbakanlık benim hakkım' diye düşünüyordu. Süleyman Soylu bir başka partiden geldi. Mustafa Şentop dahil birçok isim Süleyman Soylu hakkında bana rapor sunuyordu. Berat Albayrak partiyi mirası gibi görüyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nı tabiri caizse doldurdular. Sanki liderlik yarışı varmış gibi.

Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızda bir kez gerginlik oldu. Ben dedim ki, 'Sayın Cumhurbaşkanım siz kukla başbakan istiyorsunuz. Gelin CHP, MHP, HDP'ye parlamenter sistem önerisiyle gidelim. Ben size Anayasa reformundan sonra genel başkanlığı tevdi edeyim, danışman olayım. Seçime gidelim. Ben hiçbir zaman siyasete hırsla girmedim ama iddialıyım, azimliyim. Yaptığım işi yarım yapmam. 2008'de sayın Erdoğan'a gidip 'Sizi yalnız bırakmayacağım' demiştim. Soylu ile Albayrak'ın omuz kavgasını hatırlarsanız. Çok utandım. Açık söyleyeyim ben olsaydım iki bakanı görevden alırdım. Kesinlikle alırdım. Bu konudaki tavrımı herkes bilir. Devlet yönetirken ciddiyetimi, kararlılığımı herkes bilir. Yoksa bu kurtlar sofrasında ayakta duramazdım. Şu anda ayakta isem o kurtlar sofrasında yem olmadığım içindir. Kurtlar sofrasının kuralı düşeni yemektir. Ben düştüm ama yenilmeme izin vermedim. Sayın Cumhurbaşkanına da söyledim, 'Eğer Soylu'yu haklı görüyorsanız, çıkın karşıma konuşun'. Soylu size en ağır hakaretleri yaparken biz sizin yanınızdaydık.

Soylu, 'Ben Davutoğlu'na nasıl ihaneti yaptıysam, nasıl dolap çevirdiysem size de yapabilirim' mesajıdı sayın Erdoğan'a. Bana niye saldırıyor peki? Benden başlamasının sebebi hafıza tazeleyerek Cumhurbaşkanı'na 'Davutoğlu'nun tasfiyesinde kritik bir rol oynadım' demiş oldu. 'Bugün bana sahip çıkmazsanız, bildiklerimi, geçmişi ortaya çıkaracak şekilde tavır aldığını' gösterdi. Orada bir mesaj verdi, 'Beni destekleyenler var' dedi. Ertesi gün Bahçeli, Perinçek destekledi. Ertesi gün Cumhurbaşkanı bu destekler karşısında Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Ben Cumhurbaşkanı veya Başbakanın kendi bakanına sahip çıkmasını doğru, ahlaklı bulurum ama 25 gün sonra değil. İlk başta 'onlara yedirtmem' deseydi tamamdı. Ama 24 gün kendi bakanının dayak yemesine göz yumdu. Sonra da razı oldu. 'Sahip çıkıyoruz' dedi ama neye sahip çıktığını söylemedi. Şimdi niye benimle başladığını anlayabiliyor musunuz? Başlarken Cumhurbaşkanına mesaj gönderdi. Parti içinde darbenin ana unsurunu hatırlatarak bunu yaptı.

HDP ile anayasa meselesi Cumhurbaşkanına mesajdır. O tarihte seçime gidiyoruz. 2011-2012'de oldu bu. Bütün partilerin eşit temsil edildiği anayasa komisyonu kuruldu. Benim HDP ile koalisyon da, anayasa da hiçbir toplantıda konuşulmadı. Aslında burada suçlama sayın Cumhurbaşkanına. HDP ile komisyon kuran sayın Cumhurbaşkanının kendisi ben değilim. Süleyman Bey sen o kabinede bakandın. Kollektif sorumluluk vardı. Başbakan ne kadar sorumlu ise Bakan da sorumluydu. Bakanlar Kurulu'nda herkes herşeyi söylerdi. Sen itiraz etmediğin bir şeyi, olmayan bir şeyi nasıl gündeme getirebilirsin? Terörle mücadeleyi en sert biz verirken neredeydin? HDP ile anayasa çalışmamız sözkonusu değil. Buradan adresleri söylüyorum. Benim üzerimden Berat Albayrak'a ateş etmeye çalışıyor. Davutoğlu'nun kurulduğu SETA'da Mithat Sancar konuşturuldu diyor. Bir dakika! Bağımsız düşünce kuruluşu. SETA'nın kuruluşuna yardımcı olduk. İbrahim Kalın ABD'den gelmişti, Gökhan Çetinsaya genel müdür. Ta ki Serhat Albayrak başkan olup SETA bütünüyle bizden çıkana kadar.

Mithat Sancar bu konuşmayı yaptığında benim SETA'yla ilişkim yok. Ha suç mu bu konuşmayı yapması? Sancar kim peki? Cumhurbaşkanının akil adamlar heyetine aldığı bir profesör. Sen yine Cumhurbaşkanını suçluyorsun. Ben o sırada Dışişleri Bakanı'yım. Şimdiden mayınlı alan döşüyor. Cumhurbaşkanı o mayınlara basmamak için Soylu'yu korumaya aldı. Çarşamba sabahı Fox TV'den çağrıda bulundum, "Öğleden sonraki konuşmanızda gerekçelerini ortaya koymadan Soylu'ya sahip çıkarsanız, AK Parti yönetimini Bahçeli'ye vermiş olursunuz. Yapmanız gereken şudur; derhal TBMM Araştırma ve Soruşturma Komisyonu kurun. 17-25'ten sonra, Susurluk'tan sonra komisyon kuruldu TBMM'de. Başsavcılar derhal harekete geçip soruşturma başlatmalı. 25 gündür neden harekete geçmiyor? Süleyman Soylu dahil iddialarda geçen herkes adı geçtiği için istifa etmeliler? FETÖ ve 17-25 Aralık'ta neden bakanları istifa ettirdiniz? Soylu'nun ne ayrıcalığı vardı? Devletin içine girmiş, dürüstlüğü ile herkesin takdirini kazanmış olan isimler incelemelidir. Kutlu Savaş nasıl Susurluk'u incelediyse. Derhal temiz eller operasyonu olmalı. Cumhurbaşkanının bizzat 'Türkiye çapında herşey araştırılacak, kime ulaşırsa ulaşsın' demeli. Marina başta olmak üzere bu dönemde işlenmiş, adım atılmış, devredilmiş ne kadar ekonomik hukuki süreç varsa hepsi olmamış gibi muamele görmeli ve Hazine'ye devredilmelidir. Türkiye'de çıkıp, benim Başbakanlığıma malolan o kapsamlı temiz siyaset reformu çıkarılmalıdır.

Şimdi ülkeyi onun değil Perinçek'in, Bahçeli'nin yönettiği ve Süleyman Soylu'nun bu mesajlarını edilgen bir şekilde aldığını ortaya koymuş oldu. Kamu vicdanı diye bir şey var. Şu anda maalesef diyorum, kamu vicdanı 25 gün sayın Cumhurbaşkanı sustuğu için, AK Parti sustuğu için kamu vicdanı Sedat Peker'in iddialarını doğru görür gibi dinledi. Ben o zaman 4 bakana 'Yüce Divan'a gidin' derken bunu söylemek istedim. 'Daha onurlu geri dönersiniz' demek istemiştim. Soylu bugünü kurtarmakla kurtarmış olmaz. Bu iddialar tekrar tekrar gündeme gelecek. Toplumsal hafıza zayıf değil. Sayın Mehmet Ağar, istifa etti, doğru yaptı, peki oğlu niye duruyor o yönetimde? Şu anda yönetim kurulu üyesi. Niye bir milletvekili yönetim kurulu üyesi? Siyasi ahlak yasasını çıkarsaydık hiçbir milletvekili başka bir iş yapamazdı. Yasayı Meclis'e gönderdim, ben yurt dışına giderken sayın Cumhurbaşkanı 'Bunu çekin' dedim. Herkes bir muhasebe yapsın. Soylu'nun açıklamasından sonra bu yükten kurtuldum, kendisine teşekkür ediyorum. Bu adamlarla yol yürüyemezdim ben. Kendi Başbakanına kumpas kuranlarla yol yürümezdim. Soylu 27 Mayıs'ta yaşasaydı Adnan Menderes'i feda edip, kendini kurtarırdı.

5-10 saniyelik repliki gösterdiğinizde orada yalan makinası olmadan nasıl yalancı ortaya çıktı. Bir iddiada ortaya attı sonra soru gelince devam edemedi. Benim dönemimde hiç kimse dinletilmemiştir. Hele hele kendi genel merkezimde. Burada kim suçlanıyor? Soylu devlet teamüllerini altüst etti. Türkiye'de sistemik deprem yaşanıyor, sistem çözülüyor. Bir kere ben genel başkanım. O MYK üyeleri bana ayrı ayrı rapor sunarım. TBMM Başkanı şu anda, Mustafa Şentop, bana gelerek, 'AK Parti içinde Süleyman Soylu örgütleniyor, AK Parti'yi başka yönlere kaydırıyor' dedi. Daha sonraki dönemde kumpaslar çıktı. Kalsaydım hepsini alırdım. Ben sayın Cumhurbaşkanı'ndan devraldığım kadroya 'onun izini siliyor' diye bir şey yapmadım. Dağlıca'da askerlerimiz şehit oldu. Ben Yüksekova'ya gittim. Van'da şehitlerimizi uğradım. Iğdır'a gittim. Toplamda 35 şehidi kendi ellerimle toprağa verirken bunlar Ankara'da kendi başbakanları aleyhinde imza topluyorlardı. 12 Eylül'de kongreye o acılarla geri döndüm.

Şu anda olsam kongrede o listeyi redderdim. Ama ben sayın Cumhurbaşkanımızla yürüyeceğime inanmıştım. Nihayetinde bizim arkadaşlarımız ve nihayetinde 25-30 arkadaşımız ortaktı. Avukatıma da söyledim. Dinletme iddiasının bir başka boyutu var. Sadece beni itham altında bırakmıyor. O gün İçişleri Bakanı kim? Efkan Ala. Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Terörle mücadelede Efkan Ala, Hakan Fidan mücadeleyi yürüten arkadaşlarımız. Hulusi Akar'ın, Efkan Ala'nın üzerine vecibedir benim hakkımı korumak. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nı da ilzam etmektir. Allah aşkına dernekçilik mi oynuyoruz? Benim kurumsala sadakatimi herkes bilir. Süleyman Soylu, kendisinden önce 4 bakanı zan altında bıraktı. Selami Altınok, dönemin İçişleri Bakanı. Muammer Güler ve Mehmet Ağar. Bir insanın seleflerine saygısı olur. Muammer Güler'i 'para sayma makinası' diye gömdü. Selami Altınok'un ismini verdi. Üçü AK Parti'nin adamı, bir tanesi de 'baba dostu' dediği Mehmet Ağar. Bu tabirleri utanarak söylüyorum ama bunları satan kişiden devlet adamı olur mu?

17-25 Aralık'ta Selami Altınok'un siciline baksınlar. İstanbul'da düzeni sağlayan isimdir. Vasif Şahin, Mustafa Çalışkan ayrı kategoridedir. Yanında çalıştılar. Vasip Bey'i tanırım, Mustafa Bey de öyle. Bunlar 15 Temmuz'un kahramanlarıdır. Siyasi kahraman Selim Temur'dur 15 Temmuz'da. İstanbul'u ayağa kaldırmıştır. Emniyet açısından Selami Altınok ve Vasip Şahin'dir. Sen Cumhurbaşkanı'na en kritik eşikte destek olmuş isimleri nasıl harcarsın? Soylu mesajlarını doğrudan AK Parti'ye ve sayın Cumhurbaşkanına vermiştir. 'Bana sahip çıkmazsanız AK Parti'yi yakarım' dedi. 14 Haziran'da sayın Cumhurbaşkanı NATO zirvesinde Biden'la oturacak. Ermeni soykırım iddialarını arkasında bırakarak nasıl oturacak sayın Biden'la. Uluslararası basında çıkan haber başlıkları maalesef çok sarsıcı. O başlıklarla birlikte oturacaksınız. 'Siyasi ahlakı inşa edeceğiz' diye gitseydiniz NATO zirvesine herkes saygı duyardı.

Açılım ve çözüm süreci sayın Erdoğan'ın liderliğini yaptığı süreçlerdi. Sayın Erdoğan'ın savunmaktan vazgeçtiği şeyler bakanlarımızın üzerine kalıyor. Açık söyleyeyim, Dışişleri Bakanı olarak çözüm sürecinin içeride yol açtığı aksaklıkları görme şansım yoktu. 2013-14 itibariyle söylüyorum. Özellikle Kobani olaylarıyla birlikte gördüm. Çözüm sürecinin kamu düzeninin aleyhine kullanıldığını bizzat müşahade ettim. Bütün bakanları, güvenlik birimlerini çağırdım. Sayın Cumhurbaşkanı iki şey bırakmıştı, FETÖ ile mücadele ve çözüm süreci. Çözüm sürecinde kamu düzeninden taviz vermeyeceğimizi söylemiştim. Kamu düzenini tarumar eden ve en son Ceylanpınar'da iki polisimizin şehadetiyle terörle mücadeleyi başattım. Çözüm süreci kamu düzeni pahasına olamazdı. Başbakanlığı devirden sonra terörle mücadele devam etti ama vatandaşlarımızın kalbini kıran, yukarıdan anlayışla sürdürülmesine her zaman karşı çıktım.

Sayın Soylu o günkü AK Parti MKYK'sına hakaret ediyor. Beşir Atalay, Ali Babacan da vardı. Sayın Bülent Arınç, sayın Mehmet Ali Şahin vardı. Şimdi onlara söz düşüyor. Hayatta hiçbir şeyi yapıyormuş gibi yapmadım. Sayın Cumhurbaşkanı bana bir görev verdi. Anayasal bir görevdi bu. 'Partilerle görüşün' dedi. Önce CHP sonra MHP. HDP ile kurmama kararımız vardı. O günkü MKYK'da olan isimler hafızalarını yoklasın. O günkü çoğunluk CHP ile koalisyondan yanaydı, ona yakın MHP ile görüşme taraftarıydı. Cumhurbaşkanı görev vermiş, görevi yapmayacak mıydık? O görüşmeleri ciddiyetle sürdürdük. Kamuoyundan gelen görüşler, Cumhurbaşkanının idaresi önemli, bunun yönetilmesindeki zorlukları gördüm. Ama istikşafi görüşmelerini ciddiyetle yaptım. Ömer Çelik bu görüşmeleri yürüttü, Lütfi Elvan da vardı. Şimdi onlara konuşmak düşer. Onlar hainlik mi yaptı? Ben görüşmelerin hepsini heyetlerle yaptım. Başbaşa kimseyle görüşmedim. Orada olmayınca MHP'ye gittik. MHP tabanına sayın Bahçeli yanlış bilgi veriyor. 4 teklif getirdim, hepsini reddetti. Şu anda terörle mücadele kahramanlığı yapan Bahçeli bunları reddettiğinde biz sınır ötesinde terörle mücadele veriyorduk.

Sayın Bahçeli 17-25 Aralık dosyalarını neden unuttu? O dönemde MHP milletvekillerinin tekrar TBMM'ye girememelerinin müsebbibi sayın Bahçeli'dir. Sayın Soylu, Sedat Peker'in karşısında düştüğü zelil durumu unutturmak için AK Parti'yi zelil duruma düşürüyor. AK Parti'nin en önemli isimlerini itham ediyor sayın Soylu. Çıksın AK Parti Sözcüsü'nden başlayarak, istikşafi görüşmelerle ilgili 'Sayın Davutoğlu, sayın Kılıçdaroğlu gizliden bize görüşme görevi verdi' desin. Yok öyle bir şey. Sayın Bahçeli'nin, sayın Cumhurbaşkanı ile ne konuştuğunu kim biliyor? Konuşmalarında bir beis yok. Keşke herkesle konuşsa sayın Cumhurbaşkanı. Ben Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile hiçbir şekilde gizli görüşme yapmadım. Hepsini heyetlerle yaptım.