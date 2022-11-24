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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kritik gelişme: Otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı!

Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan ÖTV düzenlemesinde matrah limiti ile ilgili kritik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. İşte detaylar...

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  • ÖTV indirimi SON DAKİKA: Otomobillerde ÖTV matrah limiti artışı Resmi Gazete'de! Yeni matrah düzenlemesi ile araç fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi son durum

    Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. Beklenen indirim oranlarını ve konuyla ilgili güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte otomobillerde ÖTV matrah limiti hakkında merak edilenler...
  • ÖTV indirimi SON DAKİKA: Otomobillerde ÖTV matrah limiti artışı Resmi Gazete'de! Yeni matrah düzenlemesi ile araç fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi son durum

    Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla;

    Otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

    Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
  • ÖTV indirimi SON DAKİKA: Otomobillerde ÖTV matrah limiti artışı Resmi Gazete'de! Yeni matrah düzenlemesi ile araç fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi son durum

    Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

    HEDEF: CARİ AÇIĞIN AZALTILMASI

    Düzenlemenin, özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.
  • ÖTV indirimi SON DAKİKA: Otomobillerde ÖTV matrah limiti artışı Resmi Gazete'de! Yeni matrah düzenlemesi ile araç fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi son durum

    Cumhurbaşkanı Kararı ile yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli otomobillere kayarak cari açığın azaltılması hedefleniyor.

    Ayrıca değişiklikle, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde, matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.
  • ÖTV indirimi SON DAKİKA: Otomobillerde ÖTV matrah limiti artışı Resmi Gazete'de! Yeni matrah düzenlemesi ile araç fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi son durum

    BEKLENEN İNDİRİM ORANLARI

    1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi,

    Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi,

    Yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 175 binden 250 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 467 bin 282 - 531 bin lira olan otomobillerin fiyatının ortalama 52 bin ila 59 bin lira arasında düşmesi,

     Yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 530 bin 002 – 594 bin 720 lira olan otomobillerin fiyatının 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.
  • ÖTV indirimi SON DAKİKA: Otomobillerde ÖTV matrah limiti artışı Resmi Gazete'de! Yeni matrah düzenlemesi ile araç fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi son durum

    İTHAL OTOMOBİLLERİN MATRAHLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

    Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

    Böylece maliye politikası değişikliğiyle; yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

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