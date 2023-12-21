Esenyurt’ta yaşadığı sitede bulunan 10 katlı binanın 9'uncu katından düşen 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, 10 katlı binanın 9. kat balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşlarındaki S.M. isimli kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.