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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Genç kadını hayattan koparan feci kaza!

        Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Manisa'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir kamyonetle çarpışan otomobildeki genç kadın hayatını kaybederken 3 kişinin yaralandığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:42
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        Genç kadını hayattan koparan feci kaza!
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        Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre M.T. (29) yönetimindeki otomobil, Salihli-Akhisar kara yolunun Gölmarmara ilçesi geçişinde, refüjü geçip karşı yönden gelen B.Y. (24) idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Berna T. (25) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.T, kamyonet sürücüsü B.Y. ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.E. (22) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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