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Son dakika... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genel Kurmay Başkanı ile görüştü

Son dakika... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Yaşar Güler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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