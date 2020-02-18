İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tüm sanıklar beraat ederken, Osman Kavala için tahliye kararı verildi.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.
Sanıklar tüm suçlardan beraat etti.
Son dakika haberinin ayrıntısı birazdan burada olacak.
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