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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gölette facia! İki çocuk hayatını kaybetti
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Konya'da serinlemek için su birikintisine giren çocuklardan 2'si öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde su birikintisine giren 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti

Son dakika: Gölette facia! İki çocuk hayatını kaybetti
AA

İlçede Kaya mevkisine giden Talha K. (16), Ferhat Ş. (14), Mustafa Ş. (16), Sedat Ş. (13) ve Mert D. (15) serinlemek için eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisine girdi.

Su birikintisinin balçıkla dolu olduğunu fark eden çocuklardan Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D. sudan çıkmayı başarırken, Talha K. ile Ferhat Ş. ise boğularak can verdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşırken, Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, Tol Mahallesi'ne giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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