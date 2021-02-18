Medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corp ile küresel teknoloji devi Google arasında, gazetecilik açısından üç yıllık tarihi bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında Google, Haber Vitrini'nde gösterdiği Avustralyalı yayıncılara ait içerikler için telif ücreti ödeyecek. Google geçen hafta iki Avustralyalı grupla da bnezer şekilde niyet mektubu imzalamıştı. Anlaşmanın, Avustralya Parlamentosu'nun alt kanadı tarafından onaylanan ve Senato'ya sunulan yasa esnasında gelmesi dikkat çekti. Hazırlanan yasaya göre Google ve Facebook gibi şirketlerin Avustralya merkezli haber kuruluşlarına kullandıkları için telif ödemesi gerekiyor.

Google, teklif yasalaşmadan önce ülkenin en büyük medya grubuyla anlaşırken Facebook ise Avustralya'da haber kuruluşlarının içeriklerini ve Avustralya polisi, itfaiye ve hükümet kurumlarına ait bazı sayfaları bloke etmeye başladı.

News Corp'un CEO'su Michael Miller anlaşma için 'hayati' yorumunu yaparken, "Ticari medya kuruluşlarının geleceği dijital çağda yürütülebilir bir iş modeli kurma becerilerinden geçiyor. Bu şirketimiz için önemli bir an, hatta gazetecilik ve kamu için daha da önemli bir an." ifadelerini kullandı.

Google CEO'su Sundar Pichai'ye teşekkür eden Miller, söz konusu anlaşmanın sadece kendilerinin ve Avustralyalı gazetecilerin değil tüm dünyanın yararına olduğunu ifade etti. Anlaşma kapsamında Google, telifin yanı sıra reklem gelirinden de pay verecek. Google, Ocak ayında benzer bir anlaşmayı Le Monde ve Le Figaro gibi Fransız medya kuruluşlarıyla da imzalamıştı.

Avustralyalı yayıncılarla yapılan anlaşmanın maddi büyüklüğü açıklanmadı ancak Pichai, geçen sene ekim ayında Google blog üzerindeki yazısında haber için 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Pichai; Almanya, Brezilya, Arjantin, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralyalı 200 yayıncıyla anlaşma yaptıklarını, bunu Hindistan, Belçika ve Hollanda ile genişletmek istediklerini belirtmişti.

Google'ın üst düzey yöneticilerinden Don Harrison, ise "News Corp ile yapılan anlaşma News Showcase, YouTube, Web Stories, Audio ve GoogleAds gibi ürünlerimizi kapsıyor. News Showcase'in şu an küresel çapta 500'den fazla yayıncıyla ortaklığı bulunuyor. Yakında daha fazla ortaklık duyurmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.