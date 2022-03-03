TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu aylık yüzde 4.81, yıllık yüzde 54.4 oldu. TÜİK enflasyon rakamlarının ardından güncel altın fiyatlarındda son durum merak konusu oldu. Ukrayna Rusya savaşının başlamasıyla yönünü yukarı çeviren altın fiyatları birikim yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3 Mart Perşembe günü saat 14.46'da gram altın 882,31 liradan, çeyrek altın ise 1.440,03 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları