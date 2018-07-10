Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin 300 bin lira ödüllü gri listede aranan Mervan kod adlı Yunus Dalgın isimli terörist olduğu ortaya çıktı.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nazımiye Kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'mızca başlatılan operasyon kapsamında 1 BTÖ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Gri Listede bulunan Mervan kod adlı Yunus Dalgın isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.