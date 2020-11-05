Gümüş Biden'la parladı

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Küresel piyasalarda Amerikan seçimlerinin etkisi dinmezken dün Trump'ın avantajlı olduğu seçimlerde bugün Biden'ın öne geçmesi emtialara yaradı.

Trump cephesi her ne kadar Michigan ve Wisconsin'de sonuçlara itiraz etse de dün yükselen dolar bugün düşüşte. Dolar endeksi 93 puanın altına inerek son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Spot piyasa dün değer kaybeden altın ve gümüş ise Biden'ın seçileceği ve seçim öncesi senatodan geçmeyen mali teşvik paketinin daha geniş bir şekilde geleceği beklentisiyle sert yükseldi.

Spot altının fiyatı yüzde 1'lik artışla 1930 doları geçerken, gümüş vadelilerindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı ve piyasada gümüşün ons fiyatı 24.7 doları gördü.

Piyasalarda Başkanlık seçiminin yanı sıra Senato'daki durum da yakından izlenirken bu akşam FED toplantısından çıkacak sonuçlar da takip ediliyor.