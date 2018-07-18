Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında dün akşam güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan, gece yarısına kadar devam çatışmanın yaşandığı bölgede, sabahın ilk ışıklarıyla arazi arama- tarama faaliyeti başlatıldı. ATAK ve Kobra taarruz helikopterlerinin havadan destek verdiği operasyonda, özel birlikler kan izlerinden 5-6 kiş olduğu tahmin edilen PKK'lı teröristleri arıyor.
Gümüşhane'de, 15 Temmuz'da, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori'de yer alan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın öldürüldüğü çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede sürdürülen operasyonlarda temas sağlandı. Kürtün ilçesi Elceyiz köyü Kayagil mevkiinde dün akşam saatlerinde kıskaca alınan PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Gece yarısına kadar aralıklarla devam eden çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da bölgeye gitti.
TERÖRİST GRUP 5 VEYA 6 KİŞİ
Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçlerinin, PKK'lı teröristlere 'teslim olun' çağrısında bulunduğu, ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği belirtildi. 5 ya da 6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesi Yeşil kategoride 1 milyon lira ödül ile aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de yer aldığı belirlendi.
ARAMA-TARAMA BAŞLATILDI
Silah seslerinin gece yarısı sustuğu bölgede, güvenlik güçleri, sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama- tarama faaliyeti başlattı. Teröristlerin bölgeye patlayıcı tuzaklamış olma ihtimaline karşı güvenlik güçleri dedektörler eşliğinde aramalarını sürdürüyor. İnsansız hava araçlarının da (İHA) kullanıldığı bölgede, güvenlik güçlerine ATAK ve Kobra tipi taarruz helikopterleri de havadan destek veriyor.
KAN İZLERİNDEN TAKİP
DHA'nın aktardığı habere göre, teröristlerin izini süren, arazide didik didik arama yapan güvenlik güçleri, kan izlerine rastladı. Bazılarının yaralandığı ya da ölenlerin cesetlerini yanlarında taşıdığı tahmin edilen teröristlerin bulunabileceği alan kıskaca alındı. JÖAK timleri takipini sürdürürken, jandarmanın en seçkin birimi Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri de bölgeye sevk edildi.
ÇATIŞMA ANI KAMERADA
Bu arada PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma da görüntülendi. Bir kadının kayda aldığı görüntülerde, asker için 'Allah'ım sen yardım et' dediği duyuluyor. Görüntülerde ateş açılan ormanlık alanda dumanların yükseldiği görülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.