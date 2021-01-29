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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Günlük kiralık evde korkunç cinayet! - Haberler
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Son dakika haberler... Şişli'de günlük kiralanan evde cinayet!

İstanbul Şişli'de günlük kiralık evde kalan üç arkadaş arasında başlayan tartışma cinayet ile son buldu. Polis, arkadaşını vurup kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

Son dakika: Günlük kiralık evde korkunç cinayet! - Haberler
Günlük kiralık evde korkunç cinayet!
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DHA

Olay, Mecidiyeköy'de bir binanın birinci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günlük kiralanan eve gelen üç arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Azeri uyruklu zanlı, Rasim Kocaman'a (44) silah ile ateş ederek kalbinden vurdu. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet sırasında evde bulunan kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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