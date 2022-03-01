Gürcistan'dan yolcu geçişleriyle ilgili flaş karar! 0:00 / 0:00

DHA

Çıldır Aktaş ve Posof Türkgözü sınır kapılarında koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart 2020 tarihinde durdurulan yolcu geçişlerinin, Türk ve Gürcü yetkililerce alınan karar doğrultusunda 1 Mart (bugün) itibarıyla yeniden başlaması planlandı. Gürcistan, hazırlıkların yapıldığı sınır kapılarındaki geçişleri askıya aldı.

"ÇOK YAKINDA YENİDEN AÇILACAK"

DHA'nın haberine göre, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı´na giden Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Gürcistanlı yetkililerle görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gürcistan´ın siyasi konjoktürel nedenlerden dolayı ikinci bir emre kadar yolcu geçişlerini askıya aldığını söyleyen Demirci, "Sınır kapılarının bugün yolcu geçişine açılacağını duyurmuştuk ancak yeni siyasi konjonktür sebebiyle Gürcistan tarafı ikinci bir emre kadar durdurdu. Çıldır Kaymakamımızla birlikte karşı taraf ile görüştük. Çok yakında, belki yarın yeniden açılacak. Biz tarafta hiçbir sorun yok. Gürcüler de çok beklenti içerisindeler. Onlar da bir an önce kapıların açılmasını istiyorlar" dedi.