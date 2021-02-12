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HaberlerGündem3. SayfaŞAŞKINA ÇEVİRDİ! Son dakika: Polis şikayet üzerine gitti! Manzara karşısında şaşkına çevrildi - Haberler
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Son dakika haberler... Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı!

Bursa'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kentte, komşularının gürültü nedeniyle şikayet ettiği Suriye uyruklu ailenin evine giden polis ekipleri, düğünle karşılaştı. Damat ve gelin ile damadın anne babasına toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! Son dakika: Polis şikayet üzerine gitti! Manzara karşısında şaşkına çevrildi - Haberler
Gürültü şikâyetinde şaşkına çeviren manzara!
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DHA

Merkez Osmangazi ilçesindeki 4 katlı bir apartmanda yaşayanlar, dün akşam polisi arayarak, 2´nci kattaki daireden gelen gürültüden şikayetçi olduklarını bildirdi.

DHA'nın haberine göre, adrese gelen polis ekipleri, karşılarında gelin ve damadı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Evde düğün yapıldığını belirleyen polis ekipleri, damadın anne babası olan ev sahipleri M.K. ve S.F. ile damat Ö.M. ve gelin M.F.´ye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.

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