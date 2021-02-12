Gürültü şikâyetinde şaşkına çeviren manzara! 0:00 / 0:00

DHA

Merkez Osmangazi ilçesindeki 4 katlı bir apartmanda yaşayanlar, dün akşam polisi arayarak, 2´nci kattaki daireden gelen gürültüden şikayetçi olduklarını bildirdi.

DHA'nın haberine göre, adrese gelen polis ekipleri, karşılarında gelin ve damadı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Evde düğün yapıldığını belirleyen polis ekipleri, damadın anne babası olan ev sahipleri M.K. ve S.F. ile damat Ö.M. ve gelin M.F.´ye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.

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