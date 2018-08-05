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Son dakika: Güvenlik güçleri 2018'de uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı

Son dakika... Türkiye genelinde güvenlik güçlerinin 2018 yılında yaptığı uyuşturucu operasyonları büyük başarı getirdi. Yılın ilk 7 ayında 83 bin 160 operasyonda, 13 bin 773 kişi tutuklandı. Operasyon sayısı yüzde 32 artarken, ele geçirilen eroin miktarı geçen yıla oranla yüzde 38 arttı

05.08.2018 - 11:51 | Güncelleme:

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlar rakamlara da yansıdı. Bu yılın ilk 7 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32 artarak 83 bin 160 oldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 117 bin 267 şüpheliden 13 bin 773'ü tutuklandı. Ayrıca 2018'in ilk 7 ayında ele geçirilen eroin miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı narkotimleri uyuşturucu operasyonlarıyla satıcılara göz açtırmıyor. Bu yılık ilk 7 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik 83 bin 160 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 117 bin 267 şüpheliden 13 bin 773'ü tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yaklaşık yüzde 32 , gözaltı sayısında yüzde 30, tutuklu sayısında ise yüzde 12'lik artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 63 bin 205 operasyonda 90 bin 243 kişi gözaltına alınmış, bunların 12 bin 288'i tutuklanmıştı.

44.5 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu yıl ki operasyonlarda; 44 ton 585 kilogram esrar, 9 ton 884 kilogram eroin, 251 kilogram kokain, 148 kilogram afyon, 521 kilogram bonzai, 289 kilogram metamfetamin, 4 milyon 417 bin 129 adet ectasy, 8 milyon 584 bin 245 adet captagon, 388 bin 12 adet sentetik ecza ve 5 milyon 673 bin 841 adet kök kenevir ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI YÜZDE 38 ARTTI

Ele geçirilen madde miktarında bu yılın ilk 7 ayı ile 2017'nin ilk 7 ayı kıyaslandığında; geçen yıl 7 ton 158 kg eroin ele geçirilirken bu yıl bu sayı 9 ton 884 kg olarak eroin yakalamada yüzde 38, metamfetamin yüzde 2.5, ectasy yüzde 243 artarken, esrar yüzde 63, kokain yüzde 63, afyon yüzde 31, bonzai yüzde 9, captogon yüzde 49 azaldı.

Ayrıca bu yıl Haziran Temmuz aylarında ele geçirilen maddelere bakıldığında ise esrarda yüzde 29, bonzaide yüzde 191, kök kenevirde yüzde 442 artış yaşandı.

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