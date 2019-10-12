Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 9 Ekim Çarşamba günü başladığını açıkladığı, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatı'nda dördüncü gün geride kaldı.

Harekat kapsamında an itibariyle 415 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, TSK'nın Tel Abyad'da 8, Rasulayn'da ise 4 km sınırın içine girdiği öğrenildi.

HABERTÜRK, harekat bölgesinde bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar'dan yaşanan son gelişmeleri, terör örgütünün son durumunu ve tespitlerini sordu. İşte Ağar'ın gözünden bölgedeki son durum...

"BÖLÜCÜ ÖRGÜT ÇNRA KULLANMAYA BAŞLADI"

"Terör örgütü şu ana kadar Mehmetçiğimize ve sınır hattına yakın bölgelere havan saldırısı düzenliyordu. Dünkü saldırılarında 107 mm ÇNRA (Çok Namlulu Roket Atar) kullanmaya başladı. Bu konvansiyonel silah sınıfına giren güdümlü füzedir. Harekat bölgesindeki şehitlerimizi bunlarla verdik. Azez hattında ise havanla şehit verdik. Terör örgütü askeri birliklerimize ve sivillerimize güdümlü uçaksavar füzesi, ÇNRA ve keskin nişancılarla saldırılar gerçekleştirmeye çalışıyor.

"SON DERECE KIZGIN VE ÇARESİZLER"

Türkiye bu harekat öncesi Kıran ve Pençe harekatlerıyla kendi alanını çok sağlam tuttu ve şu an gökten bomba olup yağması karşısında terör örgütünün son derece kızgın ve çaresiz olduğunu vurgulamak istiyorum. TSK'nın yatağın üzerindeki yastığa çok sert vurmasıyla yataktaki pirelerin havalandığına şahit oluyoruz. PKK'nın saldırılarının mahiyeti de bu niteliktedir.

"BUNUN ADI SADECE KALLEŞLİKTİR"

Bu saldırıların bir tek amacı vardır. Devletin otoritesini, iradesini sarsmak; memnuniyetsizlik yaratmak ve kendisini başarılı, dirençli göstermeye çalışmaktır. Kürtler için ortaya çıktığını söyleyen terör örgütü, Akçakale'de Nusaybin'de Kürt'ü katletmektedir. Bunu da Batı'ya ve Avrupa'ya, 'Bakın TSK ne yaptı' diye servis etmektedir. Yani PKK, bizim Kürt kardeşimizin ölüsünü bile kullanmaktadır. Bunun adı sadece kalleşliktir.

"KİLİSEYE GİRİP MEHMETÇİĞE ATEŞ AÇTI"

Irak Hristiyanlar Vakfı dün bir açıklama yaptı ve Suriye'deki birçok Hristiyan gencin zorla silah altına alındığını duyurdu. Dün PKK Suriye'de bir kiliseye girip oradan Türk askerine ateş açtı. Bu çok profesyonelce yapılan bir saldırıydı ancak Türk askeri çok daha zeki olduğu için bu tacize karşılık vermedi. Emin olun bunu, 'Türkler kiliseleri vuruyor' diye Batı'ya fotoğrafıyla, görüntüsüylü servis edebilmek için bunu yaptılar.

"ABD ASKERİ TEL ABYAD'DA OYUNU"

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP),dün yine bir fotoğraf yayınladı ve ABD ordusu Tel Abyad'da mesajı verdi. Yanında da teröristler vardı. Bu da oyundu. Tel Abyad'ın üstü kara dumanlarla kaplıyken bunlar pırıl pırıl yaz güneşi altında ellerinde dürbünle hatta bakıyordu. Aynı kamera görüntüsündeki yol levhasında 'Tel Abyad'a 30 km var' yazıyordu.

"25 KARAKOLUMUZA TACİZ ATEŞİ AÇILDI"

TSK'nın bölgede çok başarılı bir harekat yürüttüğünü söylemeliyim. Bunun yanı sıra terör örgütü 25 karakolumuza tacuz ateşi açtı. Bunun anlamı kendilerince 'Ben varım' mesajı vermek. Ama varlık tacizle olmaz, savaşla olur. Mehmetçik orada ve PKK karşısına çıkamıyor. 30 bin TIR konvansiyonel silah alıyorsun, 60-100 bin kişilik bir silahlı güçten bahsediyorsun ama başını deliğinden çıkartamıyorsun. Gazetecilere, sivillere havan atıp mermi sıkıyorsun. PKK şu an kendince hibrit terör üretmekten başka bir şey yapmıyor.

RUSLARIN TÜRK ASKERİNE İLİŞKİN SÖZÜ...

ABD ve Avrupa'nın ciddi hayal kırıklığı yaşadığına eminim ve Batı, hayallerini, umutlarını bağladığı PKK'yı hâlâ korumaya çalışıyor. Ruslar'dan Afrin'de bizlere yönelik dile getirdikleri bir söz duymuştum. O söz şöyleydi: "Türk askeri kanını akıttığı yerde oranın hakkını mutlaka verir." Evet, Türk askeri insanlık mücadelesinde gerçekten dünyadaki örnek askerdir. Yüreği tertemizdir. Türk askeri yapayalnız kalsa da güçlüdür ve burada da kudretini gösterecektir.

100 YILI BELİRLEYECEK HAREKAT, MÜCADELE

Mehmetçik önümüzdeki 100 yılı belirleyecek çok önemli bir mücadele vermektedir ve milletimiz ordumu çok sıkı kucaklamalıdır. Çünkü bu ordunun bu milletten başka kimsesi yoktur. PKK, sivilleri vurup öldürerek harekatın etkisini kırmaya, bozmaya ve baskı yaratmaya çalışmaktadır. Ama Mehmetçik bu baskılara çok güzel bir şekilde sahada cevabını vermektedir. Bu harekat başladı ve Türk Milleti adına bence son şanstır. Şayet biterse bir daha mümkün değil yapamayız. PKK'nın bütün sınır hattı boyunca 30 km aşağı sürülmesi çok önemlidir.

KÜRESEL BASKILARIN AMACI NEDİR?

Suriye'nin kuzeyinde 100 bin kişinin göç etmesini gündeme getirip Türkiye üzerinde baskı yaratmaya çalışan Batı, riyakâr ve ikiyüzlüdür. Bu coğrafyada 100 milyon insan ölse ne Batı ne Amerika üzülür. Kılları bile kıpırdamaz. Harekatımızın şiddetini artırarak sonuç almalıyız. Küresel baskıların amacı harekatın istikrarını etkileyebilir.

"BATI, ÇOCUĞUNA AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Batı ve ABD, kurmaya çalıştığı baskıyla harekatı geçiştirmeye, Türk askerinin söylendiği gibi hiç de başarılı bir ordu olmadığını göstermeye çalışmaktadır. Ama işin aslı Batı'nın gayr-i meşru çocuğunun yıkılmışlığını toplama ve Mehmetçiğin karşısına dirençle dikebilme çabasıdır. Sahada operasyonel ve stratejik anlamda olmayan PKK da Paris'te, Hamburg'da Batı'nın eteğinin altına girip toplumu etkilemeye çalışmaktadır.