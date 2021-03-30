Güvercin kavgasında tüfekle dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

İHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde güvercin indirme meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Pınarbaşı Mahallesi Yaren Sokak'ta ikamet eden Tolga K., evinin önünde güvercin indirme meselesinden İmdat G., Sevim G., Hamza G., Mertcan Z. ve kardeşi Cemal K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga K., evinden getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği İmdat G., Hamza G., Mertcan Z. ile kardeşi Cemal K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan İmdat G., kaldırıldığı Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli Tolga K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.