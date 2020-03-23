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Bingöl’de “Kapan-9 Karer” operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Bingöl’de “Kapan-9 Karer” operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 görev alıyor

bingöl

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca “KAPAN-9 KARER” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.
 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KAPAN Operasyonları, halkımızın da desteğiyle başarılı bir şekilde devam etmektedir" denildi.

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