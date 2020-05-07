HABERTURK.COM

Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Salgınla mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının “Görev Şehidi” olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

Teklifte şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ve yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması gerektiği açıktır. Tüm dünyada geri dönülmez etkiler yaratan koronavirüs salgınında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne düşen başka insanların hayatlarını kurtarma pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının onurlu mücadelelerinin hak ettikleri değeri görmesi için bu yasal düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmek olmalıdır. Salgınla mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ‘Görev Şehidi’ olarak değerlendirilmesi ve 2330 Sayılı Nakdi Tanzimat ve Aylık Bağlanması Kanunu kapsamında haklarının tanınmasıyla geride bıraktığı yakınlarının mağduriyeti bir nebze de olsa azaltılmış olacaktır."