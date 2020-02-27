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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuşuyor...

Recep Tayyip Erdoğan
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Siyaset Akademisi projesiyle amacımız ülkesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere teorik ve pratik zemini hazırlamaktır. 2008 yılında başlayan ve 12 yıldır devam eden Siyaset Akademisi'nde 74 bin kişiye eğitim verildi.

'Siyaset, akademide başlar' sloganıyla gerçekleşecek 9 haftalık eğitim-öğretim sonrası yapılacak sınavda 70 puanı alanlara başarı sertifikası verilecektir. Akademiye eğitim için başvuranların 3'te 2'sinin teşkilatlarımızda görev almayanlardan oluşması, buranın geleceğin siyasetçilerini yetiştireceğine işaret ediyor.

AK Parti'nin Gençlik Kolları'nda siyasete atılan arkadaşlarımızdan genel başkan yardımcısından, belediye başkanlığına her seviyeye gelenler var. Kadın Kolları'ndan gelip de en üst yönetime çıkanlar bulunuyor. Bu tablo AK Parti'nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor. 

Ülkemizde bir süredir siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Ne kadar çok vatandaşımız partilerde aktif görev alırsa, siyasetin kalitesi de o derece artar. AK Parti'nin üye sayısının 10,5 milyona ulaşmasıyla gururumuzun nedeni halkımızın siyasetle ilgili olmasıyladır. Yeni dönem akademimizin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum, katılımcılara başarılar diliyorum. 

Geleceğin siyasetçisi ve yönetici adayları sizlerle bazı hususları paylaşmak istiyorum. İnsan fani bir varlık olduğuna göre, siyaset de gelip geçici makamlardır. Ben siyasetçiyim. Ben Cumhurbaşkanıyım. Başbakanım, bakanım. Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım... Yok böyle bir şey. Sen de gelip geçicisin. 

Bay Kemal'in ağzından bir şeyler çıkıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Siz zaten, tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Geldik, geliyoruz hala geleceksiniz... Siz bu millete çok zulmettiniz. Tarih boyunca nice büyüklü küçüklü hükümdarlar gelip geçmiştir. Dün Hüsnü Mübarek soyadı mübarek ama öldü. Neydi ne oldu... Bu kişilerden geriye sadece yaptığı hizmetler kalmıştır.

Bu emaneti namusumuz bilerek üzerine titremeli, hakkını vermek için gayret göstermeliyiz. Bu hassasiyeti yüreğinde hissetmeyenden siyasetçi de olmaz, yönetici de olmaz. Sadece makam, para için siyaset yapanlar gün gelince unutulup gitmeye mahkumdur. Günü kurtarmanın değil, geleceğe eser bırakmanın şuuruyla çalışır. Bizler bu anlayışla 18 senedir çalışıyoruz, Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerimizle donattık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete... Bu alanların hepsinde eserimizin olmadığı il yok.

 

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