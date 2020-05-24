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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 407 bin 414'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 344 bin 25 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 248 bin 366 kişi iyileşti.

Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 407 bin 414'e ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 666 bin 828 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 98 bin 683 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (349 bin 113),Rusya (335 bin 882),İspanya (282 bin 370),İngiltere (257 bin 154),İtalya (229 bin 327),Fransa (182 bin 469),Almanya (179 bin 986),Türkiye (155 bin 686),İran (133 bin 521),Hindistan (131 bin 920),Peru (115 bin 754),Kanada (83 bin 621),Çin (82 bin 974),Suudi Arabistan (70 bin 161),Meksika (65 bin 856),Şili (65 bin 393),Belçika (56 bin 810),Pakistan (54 bin 601),Hollanda (45 bin 64),Katar (42 bin 213),Ekvador (36 bin 258),Belarus (35 bin 244),İsveç (33 bin 188 ),Bangladeş (32 bin 78),Singapur (31 bin 68),İsviçre (30 bin 725),Portekiz (30 bin 471),Birleşik Arap Emirlikleri (28 bin 704),İrlanda (24 bin 582),Endonezya (21 bin 745),Güney Afrika (21 bin 343),Polonya (20 bin 931),Ukrayna (20 bin 580),Kuveyt (20 bin 464) ve Kolombiya (20 bin 177)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 36 bin 675, İtalya 32 bin 735, İspanya 28 bin 678, Fransa 28 bin 332, Brezilya 22 bin 165, Belçika 9 bin 237, Almanya 8 bin 366, İran 7 bin 359, Meksika 7 bin 179, Kanada 6 bin 355, Hollanda 5 bin 811, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 308, İsveç 3 bin 992, Hindistan 3 bin 869, Rusya 3 bin 388, Peru 3 bin 373, Ekvador 3 bin 96, İsviçre 1905, İrlanda 1604, Endonezya 1351, Portekiz 1302, Pakistan 1133, Polonya 993, Kolombiya 705, Şili 673, Ukrayna 605, Bangladeş 452, Güney Afrika 407, Suudi Arabistan 379, Birleşik Arap Emirlikleri 244, Belarus 194, Kuveyt 148, Singapur 23 ve Katar 21."

BREZİLYA'DA 24 SAATTE 965 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 965 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 508 artışla 347 bin 398'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

BULGARİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 BİN 427

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 130 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 427'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 130 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 19 kişi daha artarak 2 bin 427'ye yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 840 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ASYA'DA KORONA BİLANÇOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 344 bin 25'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Tayland ve Güney Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 869´a, Japonya'da ise 808'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı 25 artarak toplamda 11 bin 190´a, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 213´e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 266 olarak kaldı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 808, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 536 ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 808 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 13 bin 244 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise salgında 3 bin 40 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 921 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 31 BİN 68

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 31 bin 68'e çıkarken; toplamda 13 bin 882 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 23 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 131 BİN 920'YE YÜKESLDİ

Hindistan'da ise vaka sayısı 131 bin 920'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 3 bin 869 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 54 bin 441 kişinin ise iyileştiği açıklandı.